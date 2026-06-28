Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отправился с большим визитом в Азию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в комплексную дипломатическую поездку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в комплексную дипломатическую поездку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», глава государства планирует провести серию переговоров на высшем уровне, чтобы запустить ряд масштабных экономических проектов.

«Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне», — сообщают авторы аккаунта.

По информации канала, визитам предшествовала длительная подготовка. В Минске делают ставку на азиатский регион, называя его ключевым драйвером современной мировой экономики. Развитие партнерства с азиатскими странами официально объявлено одним из главных внешнеполитических приоритетов Белоруссии, что, как подчеркивают в окружении лидера, является основой его политики многовекторности. Ожидается, что по итогам поездки будут достигнуты договоренности в ряде перспективных сфер, однако подробности о конкретных государствах и содержании сделок пока не раскрываются.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше