Лукашенко отправился с большим визитом в Азию

По информации канала, визитам предшествовала длительная подготовка. В Минске делают ставку на азиатский регион, называя его ключевым драйвером современной мировой экономики. Развитие партнерства с азиатскими странами официально объявлено одним из главных внешнеполитических приоритетов Белоруссии, что, как подчеркивают в окружении лидера, является основой его политики многовекторности. Ожидается, что по итогам поездки будут достигнуты договоренности в ряде перспективных сфер, однако подробности о конкретных государствах и содержании сделок пока не раскрываются.