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Лукашенко отправился в длительную командировку по Востоку и Юго-Востоку Азии

Президент Беларуси направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, сообщает 28 июня телеграм-канал «Пул Первого».

Уточняется, что это большой и комплексный визит, во время которого Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Будут обсуждаться масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.

«Впереди маршрут в десятки тысяч километров и три страны в командировочном графике», — говорится в информации о визите.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.

Еще Лукашенко сказал молодежи Беларуси, чего не надо бояться и чему не поддаваться.

Прочитайте, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.

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