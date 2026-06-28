Лукашенко отправился в длительную командировку по Востоку и Юго-Востоку Азии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, сообщает 28 июня телеграм-канал «Пул Первого».
Уточняется, что это большой и комплексный визит, во время которого Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Будут обсуждаться масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
«Впереди маршрут в десятки тысяч километров и три страны в командировочном графике», — говорится в информации о визите.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.
Еще Лукашенко сказал молодежи Беларуси, чего не надо бояться и чему не поддаваться.
Прочитайте, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.