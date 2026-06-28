Япония подняла истребители в ответ на полеты России и Китая

Как уточняется в заявлении японского военного ведомства, 27 июня были зафиксированы два совместных полета китайских бомбардировщиков H-6 и российских ракетоносцев Ту-95. В патрулировании также принимали участие российские противолодочные самолеты Ту-142, а также истребители России и Китая — Су-30 и J-16.
Согласно информации ведомства, полеты военных самолетов проходили в акватории Японского и Восточно-Китайского морей, а также в Тихом океане у побережья японского острова Сикоку.
«В ответ на это был срочно направлен Западный авиационный корпус воздушных сил самообороны и другие истребители», — говорится в сообщении Минобороны Японии.
Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи информировал об обнаружении порядка 10 самолетов России и Китая в зоне идентификации ПВО.
Впоследствии в Минобороны России заявили, что Воздушно-космические силы РФ и Военно-воздушные силы КНР провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжительность полета составила около шести часов, в нем были задействованы российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики H-6K.
В ведомстве отметили, что патрулирование осуществлялось в соответствии с планом военного сотрудничества России и Китая на 2026 год и не было направлено против третьих стран. В Минобороны подчеркнули, что в ходе полетов нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было.