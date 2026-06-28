Япония подняла истребители в ответ на полеты России и Китая

В ведомстве отметили, что патрулирование осуществлялось в соответствии с планом военного сотрудничества России и Китая на 2026 год и не было направлено против третьих стран. В Минобороны подчеркнули, что в ходе полетов нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было.