Глава Администрации президента Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Лукашенко

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о подробностях визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом он заявил в эфире «Первого информационного телеканала».
Крутой уточнил, что эти визиты готовились много месяцев, а некоторые — с конца прошлого года. Отмечается, что «наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов».
Кроме того, Дмитрий Крутой призвал «не раздувать сенсацию там, где ее нет»:
— Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа.
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