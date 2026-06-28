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Глава Администрации президента Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Лукашенко

Крутой: сенсации из-за длительной командировки Лукашенко раздувать не нужно.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал о подробностях визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом он заявил в эфире «Первого информационного телеканала».

Крутой уточнил, что эти визиты готовились много месяцев, а некоторые — с конца прошлого года. Отмечается, что «наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов».

Кроме того, Дмитрий Крутой призвал «не раздувать сенсацию там, где ее нет»:

— Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов.

Еще Лукашенко сказал молодежи Беларуси, чего не надо бояться и чему не поддаваться.

Прочитайте, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила про второй раунд переговоров Лукашенко и Путина.

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