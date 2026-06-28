Fox News узнал о состоянии ПВО Ирана после атак США

Как уточнил представитель властей США, Иран восстановил системы ПВО и ракетные комплексы вдоль Ормузского пролива после вступления в силу 7 апреля режима прекращения огня. По его словам, речь идет в том числе об установках в районе города Сирик и острова Кешм, по которым американская армия наносила удары в начале апреля.