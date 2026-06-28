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Fox News узнал о состоянии ПВО Ирана после атак США

США нанесли удары по территории Ирана вторую ночь подряд, несмотря на подписание меморандума и начало переговоров по мирному соглашению. Целями атак стали, в частности, восстановленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы в районе Ормузского пролива, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

Как уточнил представитель властей США, Иран восстановил системы ПВО и ракетные комплексы вдоль Ормузского пролива после вступления в силу 7 апреля режима прекращения огня. По его словам, речь идет в том числе об установках в районе города Сирик и острова Кешм, по которым американская армия наносила удары в начале апреля.

Чиновник отметил, что эти объекты вновь оказались среди целей ударов, нанесенных США по Ирану в субботу, 27 июня. Он также заявил Fox News, что текущая серия американских атак на иранские цели завершилась.

В ночь на 28 июня вооруженные силы США нанесли серию ударов по территории Ирана. Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), атака стала ответной мерой на очередной обстрел торгового судна. Прошлой ночью, 27 июня, США также нанесли несколько ударов по территории Ирана, объясняя атаку агрессией Ирана против торгового судна в Ормузском проливе.

За несколько часов до первой атаки президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении прекращения огня. По его заявлению, Иран выпустил четыре дрона, три из которых военным удалось перехватить.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), комментируя атаку, заявил, что природа США «заключается в нарушении доверия и договоров». После удара США КСИР объявил о начале совместной операции с применением ракет и дронов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

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