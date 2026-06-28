«Могли попасть врагу». Задерживают выложивших в Сеть кадры ракетной атаки

Один из работников пока не найден. Восстановительные работы и поиски пропавшего продолжаются. Тем временем силовики продолжают свою работу: они мониторят соцсети и мессенджеры в поисках фото и видео с места событий — по закону Волгоградской области, запрещено снимать атаки БПЛА и ракетные атаки, а также их последствия. Тем более — выкладывать в Сеть. Каждому, кто нарушит этот запрет, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность в случае, если им будет предъявлено обвинение в государственной измене.