Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с РФ

Как сообщает пресс-служба «Единой России», политик отметил, что ведущие государства Европы рассматривают Армению как инструмент противодействия России и стремятся устранить с политической арены силы, поддерживающие конструктивные отношения между Москвой и Ереваном.
«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», — заявил Дмитрий Медведев.
В начале 2025 года в Армении был принят закон о евроинтеграции. Российские власти призывают армянскую сторону провести референдум для определения вектора развития — между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В случае продолжения курса на евроинтеграцию преференции для Армении в рамках ЕАЭС будут отменены.