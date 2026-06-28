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Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предупредил, что разрыв устоявшихся связей с Россией приведет к неизбежным серьезным последствиям для населения Армении.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба «Единой России», политик отметил, что ведущие государства Европы рассматривают Армению как инструмент противодействия России и стремятся устранить с политической арены силы, поддерживающие конструктивные отношения между Москвой и Ереваном.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют», — заявил Дмитрий Медведев.

В начале 2025 года в Армении был принят закон о евроинтеграции. Российские власти призывают армянскую сторону провести референдум для определения вектора развития — между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В случае продолжения курса на евроинтеграцию преференции для Армении в рамках ЕАЭС будут отменены.

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