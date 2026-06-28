Politico: Израиль потерял статус особого союзника США

Издание указывает, что в 2025 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Вашингтон пять раз, а в 2026 году — лишь один раз в феврале. По словам одного из собеседников газеты, на данный момент новые визиты Нетаньяху в Белый дом не запланированы, также сократилось количество телефонных звонков. «Думаю, это еще не самое худшее. Дальше — больше», — считает источник.