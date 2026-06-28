Politico: Израиль потерял статус особого союзника США

Как заявил неназванный политический советник из Израиля, страна наивно рассчитывала, что президент США Дональд Трамп сделает для нее исключение из правила «Америка превыше всего». «Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырех лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки», — отметил собеседник издания.
По данным газеты, «лицом» смены курса по отношению к Израилю стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее он жестко раскритиковал руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его «единственным мощным союзником» в мире.
Издание указывает, что в 2025 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Вашингтон пять раз, а в 2026 году — лишь один раз в феврале. По словам одного из собеседников газеты, на данный момент новые визиты Нетаньяху в Белый дом не запланированы, также сократилось количество телефонных звонков. «Думаю, это еще не самое худшее. Дальше — больше», — считает источник.
2 июня портал Axios сообщал, что Трамп во время телефонного разговора с Нетаньяху нецензурно раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. По данным источников портала, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и припомнил предыдущую поддержку премьер-министра. Позже сам Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим».