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Патологоанатом из Урюпинска погиб в зоне СВО

Давиду Шахгельдянцу было 44 года. У него остались сестра, жена и дети.

Прощание с погибшим в зоне СВО жителем Урюпинска пройдёт в понедельник, 29 июня. Давид Шахгельдянц заключил контракт с Минобороны РФ и служил в должности фельдшера группы медицинской эвакуации.

«Давид вырос в Урюпинске, окончил здесь среднюю школу Nº7 и медицинское училище. Работал в Урюпинском паталогоанатомическом отделении. А погиб в Запорожской области», — сообщают в городской администрации.

Проститься с погибшим можно будет у его дома в 10:30. Отпевание пройдёт в Покровском храме в 11:15, а траурная церемония начнётся в полдень в сквере Павших Борцов.

Давиду Шахгельдянцу было 44 года. У него остались сестра, жена и дети. Захоронят бойца в хуторе Попов.

Ранее стало известно о задержании жителей Волгограда и области, которые сняли на видео и распространили в Сети момент ракетной атаки, которая унесла жизнь человека и покалечила ещё 11.

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