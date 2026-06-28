Патологоанатом из Урюпинска погиб в зоне СВО

Прощание с погибшим в зоне СВО жителем Урюпинска пройдёт в понедельник, 29 июня. Давид Шахгельдянц заключил контракт с Минобороны РФ и служил в должности фельдшера группы медицинской эвакуации.
«Давид вырос в Урюпинске, окончил здесь среднюю школу Nº7 и медицинское училище. Работал в Урюпинском паталогоанатомическом отделении. А погиб в Запорожской области», — сообщают в городской администрации.
Проститься с погибшим можно будет у его дома в 10:30. Отпевание пройдёт в Покровском храме в 11:15, а траурная церемония начнётся в полдень в сквере Павших Борцов.
Давиду Шахгельдянцу было 44 года. У него остались сестра, жена и дети. Захоронят бойца в хуторе Попов.
Ранее стало известно о задержании жителей Волгограда и области, которые сняли на видео и распространили в Сети момент ракетной атаки, которая унесла жизнь человека и покалечила ещё 11.