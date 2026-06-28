В армии Сербии обязательный призыв начнется в марте 2027 года

Как сообщалось ранее, в сентябре 2024 года Александр Вучич подтвердил, что подписал согласие на введение военной службы по призыву продолжительностью 75 дней. В настоящее время в сербской армии проходят службу только кадровые военные. Также существует форма добровольной военной службы, однако для ее прохождения желающим необходимо пройти отбор.