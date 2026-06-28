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В армии Сербии обязательный призыв начнется в марте 2027 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обязательная военная служба по призыву в стране начнется в марте 2027 года. Соответствующее заявление он сделал во время осмотра вооружений на военном аэродроме Батайница, расположенном под Белградом.

Источник: Reuters

«Мы начинаем в марте, перед тем пройдут бюрократические процедуры, а в марте начнем с прохождения очень краткой обязательной военной службы», — заявил Александр Вучич.

Глава государства отметил, что служба по призыву «принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам, даст больше ответственности и серьезности, других взглядов на жизнь».

Как сообщалось ранее, в сентябре 2024 года Александр Вучич подтвердил, что подписал согласие на введение военной службы по призыву продолжительностью 75 дней. В настоящее время в сербской армии проходят службу только кадровые военные. Также существует форма добровольной военной службы, однако для ее прохождения желающим необходимо пройти отбор.

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