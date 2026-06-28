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СМИ рассказали, какой подарок сделал Трамп России из-за Ирана

Решение президента США Дональда Трампа о нападении на Иран создало для России возможности для укрепления взаимодействия со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Responsible Statecraft.

Источник: AP 2024

«В обычных обстоятельствах саммит Россия-АСЕАН остался бы незамеченным. Однако в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, эта встреча на этот раз имела геостратегическое значение», — говорится в материале.

Как отмечается в публикации, государства региона понесли серьезный ущерб от последствий кризиса на Ближнем Востоке, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива. В Филиппинах, в частности, было введено чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что в связи с отказом США оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии Россия заняла образовавшуюся нишу, что упростило для нее поиск точек соприкосновения с государствами региона на саммите в Казани.

Также указывается, что в восприятии АСЕАН Россия выглядит более предсказуемым и надежным партнером по сравнению с Соединенными Штатами.

«Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером», — заключил автор.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани 17—19 июня.

АСЕАН была основана в 1967 году. В состав объединения входят 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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