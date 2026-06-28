СМИ рассказали, какой подарок сделал Трамп России из-за Ирана

Как отмечается в публикации, государства региона понесли серьезный ущерб от последствий кризиса на Ближнем Востоке, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива. В Филиппинах, в частности, было введено чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что в связи с отказом США оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии Россия заняла образовавшуюся нишу, что упростило для нее поиск точек соприкосновения с государствами региона на саммите в Казани.