СМИ рассказали, какой подарок сделал Трамп России из-за Ирана

Как отмечается в публикации, государства региона понесли серьезный ущерб от последствий кризиса на Ближнем Востоке, особенно после перекрытия Тегераном Ормузского пролива. В Филиппинах, в частности, было введено чрезвычайное положение. Автор статьи добавил, что в связи с отказом США оказать поддержку пострадавшим странам Юго-Восточной Азии Россия заняла образовавшуюся нишу, что упростило для нее поиск точек соприкосновения с государствами региона на саммите в Казани.
Также указывается, что в восприятии АСЕАН Россия выглядит более предсказуемым и надежным партнером по сравнению с Соединенными Штатами.
«Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером», — заключил автор.
Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани
АСЕАН была основана в 1967 году. В состав объединения входят 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.