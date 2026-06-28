34 тысячи нижегородцев должны впервые принять участие в выборах в 2026 году

«В нынешних условиях очень важно работать с молодежью, повышая уровень ее правовой культуры и занимаясь этим через просветительскую деятельность», — заявила в беседе с ИА «Время Н» председатель Молодежной избирательной комиссии Нижегородской области Лидия Смирнова.
Она отметила, что Молодежная избирательная комиссия совместно с региональным избиркомом проводит на регулярной основе просветительские мероприятия, в ходе которых разъясняются особенности избирательного процесса.
«Эта работа дает свои плоды: молодежи становится небезразлично, кто будет управлять важными процессами в регионе и в стране в целом, — считает Лидия Смирнова. — Студенты открывают для себя новые горизонты в сфере правовой культуры, начинают задавать вопросы, подходить к избирательному процессу как к важному и необходимому фактору в жизни современного общества».
По словам собеседницы агентства, в Нижегородской области ежегодно фиксируется значительное количество граждан, которые голосуют впервые. Так, в 2025 году впервые отдали свои голоса за того или иного кандидата порядка 45 тысяч молодых избирателей, в текущем году должны впервые проголосовать 34 тысячи нижегородцев.
Лидия Смирнова рекомендует молодежи ознакомиться с информационными ресурсами ЦИК РФ и регионального избиркома.
«На площадке Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИД) также можно узнать подробную информацию о том, что должен знать избиратель, каковы должностные обязанности члена участковой избирательной комиссии, что должен знать наблюдатель и т. д.» — добавила глава Молодежной избирательной комиссии региона.