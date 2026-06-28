34 тысячи нижегородцев должны впервые принять участие в выборах в 2026 году

«Эта работа дает свои плоды: молодежи становится небезразлично, кто будет управлять важными процессами в регионе и в стране в целом, — считает Лидия Смирнова. — Студенты открывают для себя новые горизонты в сфере правовой культуры, начинают задавать вопросы, подходить к избирательному процессу как к важному и необходимому фактору в жизни современного общества».