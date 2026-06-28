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Израиль официально признал геноцид армян в Турции

Израильское правительство утвердило резолюцию, признающую геноцидом события начала XX века в Османской империи, которые привели к массовой гибели армян. Об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, выступивший с данной инициативой несколькими днями ранее.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», — сообщил он в видеообращении, распространенном пресс-службой министерства.

Как отметил Саар, «этот ужасающий геноцид, произошедший более 100 лет назад, исторические факты о котором не вызывают реальных споров, привел к убийству 1,5 млн человек и разрушению древнего культурного и исторического наследия».

Министр поблагодарил за поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и указал на содействие со стороны членов израильского кабмина. «На мой взгляд, принятие этого решения, которое мы утвердили сегодня, является нашей моральной обязанностью как евреев и, безусловно, как государства еврейского народа», — считает глава внешнеполитического ведомства.

Геноцидом армян именуют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в период Первой мировой войны (1914−1918). Организаторами этих событий считаются лидеры младотурецкой (националистической) партии «Единение и прогресс» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, находившиеся у власти с 1913 года и придерживавшиеся идей панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако возражает против применения термина «геноцид» и считает завышенным число жертв (1,5 млн), на котором настаивает армянская сторона.

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