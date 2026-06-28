Израиль официально признал геноцид армян в Турции

Геноцидом армян именуют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в период Первой мировой войны (1914−1918). Организаторами этих событий считаются лидеры младотурецкой (националистической) партии «Единение и прогресс» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, находившиеся у власти с 1913 года и придерживавшиеся идей панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако возражает против применения термина «геноцид» и считает завышенным число жертв (1,5 млн), на котором настаивает армянская сторона.