В Киеве сообщили о взрывах после ракетной атаки

В ночь на 28 июня Киев, предположительно, подвергся ракетной атаке. О взрывах и работе систем противовоздушной обороны сообщали украинские власти, местные СМИ и российские военные Telegram-каналы. В эфире украинского телемарафона показали кадры с сильным задымлением в городе. В одном из районов Киева после взрывов появился «необычный химический запах». Подробности — в материале «Газеты.Ru».