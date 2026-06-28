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Yle: закрытие КПП с Россией ударило по финскому приграничью

Приграничные города Финляндии понесли экономический ущерб из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает Yle.

Источник: РИА "Новости"

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого», — заявил изданию исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен.

Он также охарактеризовал срок закрытия границы между двумя странами как беспрецедентный в условиях отсутствия вооруженного конфликта между ними.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.