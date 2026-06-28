Yle: закрытие КПП с Россией ударило по финскому приграничью

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого», — заявил изданию исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен.
Он также охарактеризовал срок закрытия границы между двумя странами как беспрецедентный в условиях отсутствия вооруженного конфликта между ними.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.