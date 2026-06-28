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Губернатор Бочаров принимает участие в XXIII съезде партии «Единая Россия»

В составе делегации от региона — сенаторы, представители органов исполнительной власти, регионального Совета сторонников партии, Госдумы и облдумы.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в XXIII съезде партии «Единая Россия», который проходит в это время в столице.

В составе делегации от региона — сенаторы, представители органов исполнительной власти, регионального Совета сторонников партии, федерального и регионального парламентов, члены генсовета партии.

«Масштабная программа развития Волгоградской области, Волгограда, муниципалитетов региона дает нам возможность привлекать серьезные объемы финансовых ресурсов. Город развивается, реализуются проекты, появляются высокооплачиваемые рабочие места», — сказал губернатор, назвав в числе проектов строительство транспортного перехода между областным центром и городом Волжским, а также развитие острова Сарпинский.

Глава региона заметил, что партия ставит большие задачи — они понятны и будут сформулированы.

«Команда Волгоградской области будет работать на выполнение тех задач, которые поставили перед нами жители региона — в этом сомнения никакого нет», — дополнил губернатор, заметив, что сегодня важно поддержать кандидатов от региона.

Итоги праймериз для определения участников выборов депутатов Госдумы России были подведены на 42-й конференции регионального отделения «Единой России».

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