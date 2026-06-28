МИД Ирана предупредил об угрозе эскалации в Ормузском проливе после атак США

В МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».