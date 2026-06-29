«Вернусь с гордо поднятой головой»: из Казани к местам службы отправляют призывников

На данный момент, с начала периода отправки призывников 14 апреля 2026 года к местам прохождения службы были отправлены уже около 2 тыс. человек. Из них около 1 тыс. 400 человек — это призывники с высшим и средним профессиональным образованием. Еще 200 человек — это люди, прошедшие подготовку в ДОСААФ и имеющие военно-учетную специальность.