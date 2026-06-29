«Вернусь с гордо поднятой головой»: из Казани к местам службы отправляют призывников

«Уважаемые призывники, служба в армии — важный этап для каждого мужчины. Вы пройдете хорошую школу жизни, приобретете настоящих друзей, окрепнете физически и духовно. Армия прибавит вам сил, мужества и отваги. Чувство патриотизма и гражданской зрелости помогут вам выполнить свой конституционный долг. Надеюсь вы стойко пройдете через трудности армейской службы и будете гордо нести звание российского военнослужащего», — рассказал Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшат Каримов.
На данный момент, с начала периода отправки призывников 14 апреля 2026 года к местам прохождения службы были отправлены уже около 2 тыс. человек. Из них около 1 тыс. 400 человек — это призывники с высшим и средним профессиональным образованием. Еще 200 человек — это люди, прошедшие подготовку в ДОСААФ и имеющие военно-учетную специальность.
«Хочу вам пожелать достойно представлять республику. Еще хотелось бы напомнить, что в ваших сумках лежат справочники. Это — справочники призывника. Там есть наши контакты, не стесняйтесь звонить в случае возникновения каких-либо сложных, проблемных ситуаций», — выступила перед призывниками начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Аделина Мурсалимова.
Перед открытием торжественного мероприятия прозвучали гимны России и Татарстана. После для срочников играла живая музыка, выступали разные коллективы. С напутственными словами выступили глава отдела Казанской епархии по взаимодействию с ВС РФ, отец Владимир Самойленко и имам казанской мечети «Аль-Марджани» Айморат хазрат Хазиев.
«В первую очередь, служба армии — важный опыт в жизни мужчины. Мой дед принимал участие в трех войнах: Финской, Великой Отечественной и Японской. Понятно, что год будет не простым, но настроен позитивно. Уверен, что пройду его достойно и вернусь с гордо поднятой головой. После срочной службы хочу пойти работать в театр, я окончил Казанское театральное училище», — рассказал солдат срочной службы Артур Стрюк.