Путин: у Запада не получается победить Россию на поле боя

Соответствующее заявление было сделано в ходе пленарного заседания первого этапа XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве в воскресенье. На съезде планируется утверждение списков кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту — тоже не получается», — сказал глава государства.
По словам президента, Россию стремятся ослабить любыми способами и устранить как фактор, «всегда стоявший на пути зла». Путин отметил, что при проявлении слабости с Россией перестают считаться и переходят к языку силы.
«Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, “на зуб”, хотят ослабить нас любым путем», — сказал он.
Президент также подчеркнул, что Россия может существовать только как сильная и самостоятельная держава. Кроме того, Путин указал на равнозначность понятий свободы человека и суверенитета России.
«Традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободен его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России — понятие равнозначное, тождественное», — подчеркнул глава государства.