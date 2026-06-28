Путин выступил на съезде «Единой России». Главное

Президент Владимир Путин 28 июня выступил на съезде партии «Единая Россия». В числе затронутых президентом тем — предстоящие выборы в Госдуму, безопасность страны и развитие России.
У России достаточно сил, средств и политической воли, в этом «ни у кого не должно быть сомнений», сказал Путин. Президент добавил, что власти обязательно обеспечат безопасность страны, граждан, а также неприкосновенность рубежей России «на долгую историческую перспективу». Россия справится со всеми вызовами, которые стоят перед ней сегодня, включая террористические атаки по стране и инфраструктуре, заверил он.
Президент также указал на «без всякого преувеличения беспрецедентное давление» на Россию со стороны западных элит. Он подчеркнул, что Россию не могут победить на поле боя, нанести стратегическое поражение и посеять внутреннюю смуту.
Об Украине
В этих условиях Запад продолжает поощрять Украину, которую выбрали «в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ», сказал Путин. ВСУ, продолжил он, отступают по всей линии боевого соприкосновения, а потому Киев перешел к террористическим действиям.
«А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?» — сказал глава государства.
О «трудном этапе» в жизни страны
Путин заявил, что Россия проходит через «трудный этап», однако он «многому нас научил» и позволил прочувствовать саму суть понятия гражданина России.
«Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось. Не получится и сейчас», — подчеркнул президент.
Путин отметил, что Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, в противном случае «не будет никакой России». Он пояснил, что как только Москва проявляет слабость, с ней тут же перестают считаться другие страны и «пробуют на зуб».
"Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось. Не получится и сейчас, не получится и впредь, — заверил он.
О будущем России
Путин заявил, что задачи внутреннего развития России будут решены. Прежде всего речь идет о целях в области демографии, сбережения традиционных ценностей, а также повышения качества и уровня жизни во всех регионах.
«Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России», — сказал президент.
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