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Путин: безопасность России и ее граждан будет обеспечена

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что безопасность страны и ее граждан, а также неприкосновенность государственных границ будут обеспечены. Глава государства отметил, что для этого имеется достаточно сил, средств и политической воли.

Источник: Getty Images For Unsplash+

«Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся», — сказал он.

Путин также сообщил, что даст необходимые поручения по обеспечению безопасности выборов в Госдуму и их защите от попыток внешнего вмешательства. По словам президента, голосование состоится в установленные сроки, а конкурентная борьба будет открытой и честной.

Глава государства подчеркнул, что Россия справится со всеми текущими вызовами, включая террористические атаки на территорию страны и ее инфраструктуру.

«Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем. Все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно, выполнит», — добавил Путин. Президент заверил, что задачи внутреннего развития, в том числе в сфере демократии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни, также будут решены.

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье, 28 июня. В ходе мероприятия будет утвержден партийный список для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Предусмотрена возможность применения дистанционного электронного голосования. Указ о проведении выборов был подписан президентом 16 июня, что ознаменовало начало избирательной кампании. В состав Думы входят 450 депутатов: половина избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

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