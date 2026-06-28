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Observer: Стармер намерен стать генсеком НАТО после отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший об отставке на текущей неделе, проявляет интерес к должности генерального секретаря НАТО, которая освободится в 2028 году. Как сообщает британское издание The Observer без указания источников, об этом стало известно из публикации.

Источник: Reuters

Согласно материалу газеты, хотя заключение политических «сделок» не является сильной стороной Стармера, без устойчивой поддержки правительства его шансы на пост генсека НАТО практически отсутствуют.

В публикации отмечается, что соратники Стармера специально подчеркивают, что саммит G7, прошедший в начале июня, продемонстрировал высокое уважение к нему со стороны европейских лидеров.

В настоящее время пост генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте. В 2024 году он сменил Йенса Столтенберга, который руководил альянсом с 2014 года. До назначения генсеком Рютте более десяти лет, с 2010 по 2024 год, был премьер-министром Нидерландов.

Как указывает The Observer, сторонники премьера также стремятся представить его отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским как «настолько теплые», что они порой случайно набирают друг друга по телефону.

Стармер объявил об уходе с поста главы правящей Лейбористской партии 22 июня. Выборы лидера лейбористов начнутся 9 июля и завершатся до летних парламентских каникул, чтобы новый руководитель вступил в должность к возвращению парламента в сентябре. Стармер занимал пост премьер-министра почти два года.

«Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку. Теперь ему достанется Британия, которая стала значительно сильнее и справедливее той, что я унаследовал два года назад», — заявил Стармер.

Потенциальным новым лидером правящей партии в Британии называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, который избирался в парламент от лейбористов. Как писала на этой неделе The Telegraph, Стармер уже после отставки провел с ним личную встречу в рамках подготовки к передаче власти.

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