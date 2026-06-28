Observer: Стармер намерен стать генсеком НАТО после отставки

Согласно материалу газеты, хотя заключение политических «сделок» не является сильной стороной Стармера, без устойчивой поддержки правительства его шансы на пост генсека НАТО практически отсутствуют.
В публикации отмечается, что соратники Стармера специально подчеркивают, что саммит G7, прошедший в начале июня, продемонстрировал высокое уважение к нему со стороны европейских лидеров.
В настоящее время пост генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте. В 2024 году он сменил Йенса Столтенберга, который руководил альянсом с 2014 года. До назначения генсеком Рютте более десяти лет, с 2010 по 2024 год, был премьер-министром Нидерландов.
Как указывает The Observer, сторонники премьера также стремятся представить его отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским как «настолько теплые», что они порой случайно набирают друг друга по телефону.
Стармер объявил об уходе с поста главы правящей Лейбористской партии 22 июня. Выборы лидера лейбористов начнутся 9 июля и завершатся до летних парламентских каникул, чтобы новый руководитель вступил в должность к возвращению парламента в сентябре. Стармер занимал пост премьер-министра почти два года.
«Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку. Теперь ему достанется Британия, которая стала значительно сильнее и справедливее той, что я унаследовал два года назад», — заявил Стармер.
Потенциальным новым лидером правящей партии в Британии называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, который избирался в парламент от лейбористов. Как писала на этой неделе The Telegraph, Стармер уже после отставки провел с ним личную встречу в рамках подготовки к передаче власти.