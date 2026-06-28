Observer: Стармер намерен стать генсеком НАТО после отставки

«Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку. Теперь ему достанется Британия, которая стала значительно сильнее и справедливее той, что я унаследовал два года назад», — заявил Стармер.