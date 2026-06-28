Алексей Текслер принял участие в XXIII съезде «Единой России» в Москве

Сегодня, 28 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве. На съезде утвердили списки кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы, а также обсудили предложения в новую народную программу, с которой партия пойдет на выборы, и манифест — стратегический документ, рассчитанный на перспективу, передает ИА «Первое областное».
Съезд партии открыл президент России Владимир Путин. Он поблагодарил партийцев за весомый вклад в развитие страны, большую работу в парламенте и органах исполнительной власти и призвал наращивать темп этой работы в будущем. Глава государства также подчеркнул, что предстоящие выборы в Госдуму — это важный этап для укрепления России и ее стабильности.
«В сентябре будет сформирован 9-й созыв Государственной Думы, во многих регионах также состоятся выборы в органы законодательной и представительной власти. Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, наблюдателей, избирателей», — подчеркнул Владимир Путин.
Уже на этапе предварительного голосования регионы активно включились в предвыборную кампанию. В их числе и Челябинская область.
«Мы провели предварительное голосование, чтобы определить тех, кого люди считают наиболее достойными представлять интересы Челябинской области в федеральном парламенте. В предварительном голосовании приняли участие свыше 213 тысяч жителей региона. Это говорит о том, что люди активно интересуются выборами, доверяют партийным институтам и поддерживают курс на консолидацию общества, которая как никогда важна сегодня, с учетом всех вызовов и непростой внешнеполитической ситуации», — подчеркнул губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер.
По итогам предварительного голосования, напомним, реготделение партии поддержит на выборах в Госдуму победителей в одномандатных округах Евгения Илле, Алексея Денисенко, Антона Рыжего, Владимира Дремова и Антона Ковалева.
Глава региона отметил, что партия идет на выборы с четким планом действий и понятным набором задач, которые закреплены в народной программе. Все они определены главой государства и самими избирателями. Всего россияне направили в народную программу свыше 2,5 миллиона предложений.
«От Челябинской области мы направили в Народную программу почти 137 тысяч предложений, еще 46 тысяч получили от жителей в ходе пикетов. Это колоссальная активность, какой может похвастаться далеко не каждый регион, мы здесь одни из лидеров в стране. И до 10 августа продолжим сбор предложений», — добавил Алексей Текслер.
Челябинская область в первую очередь работает на Победу: делает упор на технологическое лидерство для укрепления и обороноспособности, и экономики, а также поддерживает бойцов СВО и их семьи. Большое внимание уделяется социальной политике: в регионе поддерживают семьи, добровольчество, модернизируют дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру, строят дома, школы, детские сады. Кроме того, в Челябинской области большое внимание уделяют подготовке высококвалифицированных кадров для традиционных и новых отраслей, а также поддержке научных исследований.
«Все это не пустые обещания, а реальные дела. В феврале мы первыми провели в Челябинске форум “Есть результат!”, где обсудили реализацию действующей Народной программы. Затем такие форумы прошли по всей России, в том числе во всех муниципалитетах Челябинской области. Причем мы отметили не только достижения — а их действительно много, — но и обозначили проблемные моменты, все это с коллегами проговорили. И к новой Народной программе будем подходить также предметно, чтобы каждый намеченный пункт воплощался в конкретном результате», — заключил Алексей Текслер.
Напомним, первый форум народной программы «Единой России», прошедший в Челябинске в феврале, стал площадкой для публичного отчета о реализации ключевых проектов партии в регионе.
А на окружном форуме в Екатеринбурге консолидировали предложения от всех территорий Уральского федерального округа для дальнейшего формирования программного документа партии.