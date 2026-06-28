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Свердловский губернатор возглавил список ЕР в Госдуму

Определены лидеры списка ЕР в Госдуму от Свердловской области.

Источник: ЕАН

Губернатор Свердловской области Денис Паслер возглавил региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Решение об этом было принято на XXIII съезде партии в Москве.

Как передает корреспондент ЕАН с места событий, в свердловскую тройку вошли глава региона Денис Паслер, военврач, участница СВО Дарья Светяш и депутат Госдумы, соавтор поправок в Конституцию Павел Крашенинников. Кроме того, в региональный список попали спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутат Госдумы Жанна Рябцева, участник СВО Максим Шоломов.

Ранее был объявлен федеральный список ЕР. Его возглавит список министр иностранных дел Сергей Лавров. В список также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и Герой России Владислав Головин. Максим Филиппович.

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