Минниханов посетил фестиваль реконструкции «Элбэдэн» в Пестречинском районе

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Фестиваль проводится ежегодно с 2019 года и посвящен реконструкции событий начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, а также подвигу защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза и уроженца Пестречинского района Петра Михайловича Гаврилова.
По прибытии в Альвидино Минниханов возложил цветы к памятнику Гаврилову. Затем вместе с директором фестиваля «Элбэдэн» Наилей Тазиевой он осмотрел интерактивные площадки, посвященные героям Татарстана первых дней войны и промышленности республики в военные годы.
Фото: пресс-служба Раиса РТ.
Обращаясь к участникам и организаторам, Раис Татарстана подчеркнул, что фестиваль посвящен одной из самых трагических и одновременно героических страниц истории страны — Великой Отечественной войне и подвигу защитников Брестской крепости.
Он отметил, что память о героях должна сохраняться всегда. По его словам, фестиваль отражает отношение общества к истории войны, говорит о любви к Родине и уважении к тем, кто обеспечил будущее и суверенитет страны.
Фото: пресс-служба Раиса РТ.
Минниханов подчеркнул, что примером стойкости и верности воинскому долгу является Петр Гаврилов, а также напомнил о посещении мемориального комплекса «Брестская крепость» в Белоруссии. Он добавил, что на фестивале присутствует белорусская делегация, поблагодарил участников и организаторов за сохранение исторической памяти и заявил о поддержке проекта в дальнейшем.
В программе фестиваля были представлены три реконструкции военных сражений, работа интерактивных исторических площадок, экспозиции музея имени П. М. Гаврилова, показательные выступления конных клубов и пилотажных групп, выставка ретроавтомобилей и формы Красной Армии, а также лекции, кинопоказы и другие мероприятия.