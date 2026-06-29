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Минниханов посетил фестиваль реконструкции «Элбэдэн» в Пестречинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил VIII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», который прошел у села Альвидино Пестречинского района.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фестиваль проводится ежегодно с 2019 года и посвящен реконструкции событий начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, а также подвигу защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза и уроженца Пестречинского района Петра Михайловича Гаврилова.

По прибытии в Альвидино Минниханов возложил цветы к памятнику Гаврилову. Затем вместе с директором фестиваля «Элбэдэн» Наилей Тазиевой он осмотрел интерактивные площадки, посвященные героям Татарстана первых дней войны и промышленности республики в военные годы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Обращаясь к участникам и организаторам, Раис Татарстана подчеркнул, что фестиваль посвящен одной из самых трагических и одновременно героических страниц истории страны — Великой Отечественной войне и подвигу защитников Брестской крепости.

Он отметил, что память о героях должна сохраняться всегда. По его словам, фестиваль отражает отношение общества к истории войны, говорит о любви к Родине и уважении к тем, кто обеспечил будущее и суверенитет страны.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что примером стойкости и верности воинскому долгу является Петр Гаврилов, а также напомнил о посещении мемориального комплекса «Брестская крепость» в Белоруссии. Он добавил, что на фестивале присутствует белорусская делегация, поблагодарил участников и организаторов за сохранение исторической памяти и заявил о поддержке проекта в дальнейшем.

В программе фестиваля были представлены три реконструкции военных сражений, работа интерактивных исторических площадок, экспозиции музея имени П. М. Гаврилова, показательные выступления конных клубов и пилотажных групп, выставка ретроавтомобилей и формы Красной Армии, а также лекции, кинопоказы и другие мероприятия.

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