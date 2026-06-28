Вице-премьер Савельев стал кандидатом в депутаты от Подмосковья

Вице-премьер России Виталий Савельев вошел в список кандидатур на включение в федеральный список от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу от Московской области. Об этом объявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев на партийном съезде, передает корреспондент РБК.
«Савельев Виталий Геннадьевич», — сказал Якушев, перечисляя кандидатов.
Ранее четыре источника в транспортной отрасли и собеседник, близкий к «Единой России», сообщили РБК, что Савельев рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму от «Единой России». Савельев не участвовал в праймериз партии, однако собеседник РБК в «Единой России» ранее оценивал вероятность его выдвижения на выборы как высокую.
Выступая на съезде, председатель партии Дмитрий Медведев в первой пятерке общефедерального списка «Единой России» назвал главу МИДа Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного, уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, начальника центрального штаба движения «Юнармия» Владислава Головина.
Пост вице-премьера по транспорту Виталий Савельев занял в мае 2024 года, до этого четыре года возглавлял Минтранс. Ранее на протяжении 11 лет руководил «Аэрофлотом».
В 1970—1980-х он работал в структурах Минэнерго СССР, в 1990 году перешел в бизнес: возглавлял банк «Россия» и «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», был зампредом правления «Газпрома». В 2004 году назначен замглавы Минэкономразвития, а в 2007-м стал первым вице-президентом АФК «Система».
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