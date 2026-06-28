Вице-премьер Савельев стал кандидатом в депутаты от Подмосковья

Ранее четыре источника в транспортной отрасли и собеседник, близкий к «Единой России», сообщили РБК, что Савельев рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму от «Единой России». Савельев не участвовал в праймериз партии, однако собеседник РБК в «Единой России» ранее оценивал вероятность его выдвижения на выборы как высокую.