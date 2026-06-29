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Мухаметшин заявил, что «Единая Россия» усилит работу после решений съезда

На съезде «Единой России» в Москве Татарстан представляют более 50 членов партийного актива.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, его слова приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что «Единая Россия» остается одной из самых многочисленных партий в республике — в ее рядах состоит более 132 тысяч человек, не считая активистов «Молодой Гвардии». По его словам, этот актив служит опорой для руководства республики и органов власти, а также обеспечивает постоянную связь с избирателями.

Мухаметшин сказал, что предварительное голосование в Татарстане прошло успешно, а партия поддержала как собственных кандидатов, так и тех, кто был предложен федеральным центром. По его словам, он рассчитывает, что выборы пройдут успешно, а будущие депутаты получат поддержку избирателей.

Он также отметил, что в условиях многопартийности «Единая Россия» сохраняет ведущие позиции и пользуется поддержкой Президента России Владимира Путина.

Мухаметшин выразил уверенность, что после принятых решений работа партии станет более активной, а ключевые задачи по развитию Татарстана будут не только сохранены, но и усилены. Он добавил, что республика остается одним из лидеров по экономическим показателям, и подчеркнул, что за этим стоит ежедневный труд.

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