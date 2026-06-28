Путин заявил, что съезд «Единой России» проходит в судьбоносное время

Путин на съезде Единой России.
Съезд «Единой России» 28 июня проходит в сложное, судьбоносное для страны время и период коренной трансформации всего мира. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда партии.
«Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов: это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия», — сказал президент.
Путин отметил, что страна испытывает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит. Он подчеркнул, что Россию не могут победить на поле боя, нанести ей стратегическое поражение и раскачать внутреннюю смуту.
«Вот и продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ. И режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям», — заявил глава государства.
В ходе выступления российский лидер также заявил, что Россия проходит через «трудный этап», который «многому нас научил». В то же время президент подчеркнул, что безопасность страны и ее граждан будет обеспечена.
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