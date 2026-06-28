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Санду допустила вывод войск России из Приднестровья при сделке с Киевом

ЕС может учесть необходимость мирного вывода российских войск из Приднестровья в рамках возможного договора России и Украины, заявила президент Молдавии. Шойгу обвинял молдавские власти в желании «выдавить» российских миротворцев.

Источник: РБК

ЕС может принять во внимание необходимость мирного вывода российских войск с территории Приднестровья в рамках возможного мирного договора России и Украины, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире «Pro TV Chișinău», передает Moldpress.

«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы [с европейскими властями] обсуждаем и Приднестровский регион. Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — сказала Санду.

Она добавила, что Молдавия и Украина продолжают европейский путь параллельно, однако решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно, на основе результатов каждой страны. О желании разделить треки вступления Украины и Молдавии ранее сообщал Euronews.

«Мы получили множество заверений, что процесс основан на заслугах, и значит, до тех пор, пока нас не задерживают из-за дополнительных условий, мы должны двигаться дальше. Нельзя оценивать одну страну в зависимости от реформ, проведенных в другой стране. Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условия», — заявила Санду.

Санду подтвердила цель подписать договор о вступлении Молдавии в ЕС до 2028 года, напомнив о положительных оценках Еврокомиссии и Совета ЕС, но подчеркнув, что успех зависит от проведения реформ.

Миротворцы находятся в Приднестровье для поддержания режима прекращения огня и предотвращения нового витка вооруженного противостояния между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Они были введены в регион после завершения острой фазы войны.

После распада СССР Молдавия стала независимым государством и не признала отделение Приднестровья. Годом ранее власти ПМР провозгласили независимость от Молдавии.

Миротворческая операция осуществляется на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанного Россией и Молдавией 21 июля 1992 года. Сейчас в регионе находятся около 1,5 тыс. российских военных.

Ранее президент Молдавии говорила, что вывод российских войск из Приднестровья имеет критическое значение как для реинтеграции региона, так и для дальнейшего движения страны в сторону Евросоюза.

Кишинев показывает намерение «идти на дальнейшее обострение ситуации» в Приднестровье, пытаясь «выдавить» из региона оперативную группу российских войск, заявлял секретарь Совебза России Сергей Шойгу в апреле. Тогда он напомнил, что Молдавия объявила руководство группы персонами нон грата.

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявлял, что, даже если Молдавия выйдет из соглашения о миротворческой миссии в Приднестровье, российские миротворцы «в любом случае» останутся в ПМР. В Кремле призывали власти Молдавии осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

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