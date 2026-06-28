МИД Финляндии: время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с заявлением о необходимости установления прямого контакта с Москвой для возможности выслушивать российскую сторону. Попытки Кошты наладить контакт с РФ спровоцировали обсуждение среди европейских политиков и в средствах массовой информации относительно того, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент следует выбрать для этого.
«Хорошо, что на официальном уровне готовятся к переговорам. Однако время для переговоров между политиками еще не пришло», — сказала Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос о критике в адрес Кошты среди евробюрократов.
Валтонен также утверждает, что сейчас Европе «не время думать» о торговых или политических связях с Россией.