Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м

Более 20 тыс. кв. м составила площадь пожара на НПЗ «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района в канале в «Максе».
«В ликвидации возгорания помимо сотрудников славянского пожарно-спасательного гарнизона принимают участие Калининский, Крымский и Темрюкские гарнизоны, два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска», — говорится в сообщении.
ЕДДС добавила, что ожидается прибытие еще двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.
Возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани началось из-за падения обломков беспилотника в ночь на 28 июня. По данным ЕДДС, в результате атаки на Славянский район погиб один человек и шесть пострадали. «Серьезных разрушений домовладений в городе на текущий момент не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев ранее выразил соболезнования родным погибшего и поручил главе района Роману Синяговскому оказать семье всю необходимую помощь.
Кубань подверглась массированной атаке дронов в ночь на 28 июня. Кроме Славянска-на-Кубани обломки БПЛА упали на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, в результате один человек получил ранения.
Следственный комитет сообщил, что проведет расследования и даст правовую оценку причастных к атаке на Краснодарский край и НПЗ.
За ночь на 28 июня силы ПВО сбили 213 дронов над регионами России, Черным и Азовским морями.
Ранее в ночь на 25 июня на Кубани загорелась нефтебаза на хуторе Полтавском в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщал районный глава Александр Харитонов. Пострадавших не было.
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