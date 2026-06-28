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Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м

В ликвидации пожара участвуют подразделения из различных районов Кубани, ожидается подкрепление из Воронежа и Пензы, сообщает ЕДДС. НПЗ загорелся после ночной атаки БПЛА, в результате которой погиб человек, шестеро пострадали.

Источник: РБК

Более 20 тыс. кв. м составила площадь пожара на НПЗ «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района в канале в «Максе».

«В ликвидации возгорания помимо сотрудников славянского пожарно-спасательного гарнизона принимают участие Калининский, Крымский и Темрюкские гарнизоны, два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска», — говорится в сообщении.

ЕДДС добавила, что ожидается прибытие еще двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.

Возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани началось из-за падения обломков беспилотника в ночь на 28 июня. По данным ЕДДС, в результате атаки на Славянский район погиб один человек и шесть пострадали. «Серьезных разрушений домовладений в городе на текущий момент не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев ранее выразил соболезнования родным погибшего и поручил главе района Роману Синяговскому оказать семье всю необходимую помощь.

Кубань подверглась массированной атаке дронов в ночь на 28 июня. Кроме Славянска-на-Кубани обломки БПЛА упали на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, в результате один человек получил ранения.

Следственный комитет сообщил, что проведет расследования и даст правовую оценку причастных к атаке на Краснодарский край и НПЗ.

За ночь на 28 июня силы ПВО сбили 213 дронов над регионами России, Черным и Азовским морями.

Ранее в ночь на 25 июня на Кубани загорелась нефтебаза на хуторе Полтавском в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщал районный глава Александр Харитонов. Пострадавших не было.

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