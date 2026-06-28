Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м

Возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани началось из-за падения обломков беспилотника в ночь на 28 июня. По данным ЕДДС, в результате атаки на Славянский район погиб один человек и шесть пострадали. «Серьезных разрушений домовладений в городе на текущий момент не зафиксировано», — говорится в сообщении.