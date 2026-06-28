Глава МИД Украины похоронил «дух Анкориджа»

«Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть», — заявил он.
По его словам, объективная обстановка обнажила горькую правду: «духу Анкориджа» вынесен приговор. Он мёртв, даже если раньше кто-то верил в его жизнеспособность.
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