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Глава МИД Украины похоронил «дух Анкориджа»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил несостоятельными договорённости, о которых шла речь во время встречи на Аляске, и призвал Москву начать переговоры напрямую с Киевом. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

«Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть», — заявил он.

По его словам, объективная обстановка обнажила горькую правду: «духу Анкориджа» вынесен приговор. Он мёртв, даже если раньше кто-то верил в его жизнеспособность.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил об окончании «духа Анкориджа»: Россия выполнила обязательства, США — нет, поэтому Москва перешла от старых договорённостей к собственным целям, чему способствовали итоги G7, расценённые как поощрение ударов по гражданским объектам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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