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Путин собрал совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам стабильного снабжения российского рынка топливом. В ней приняли участие ключевые чиновники и руководители крупнейших энергетических компаний страны.

Источник: Life.ru

В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также руководители ряда ключевых министерств (Минобороны, Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго). Среди участников также были мэр Москвы Сергей Собянин и главы крупнейших российских топливных компаний, таких как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформированы достаточные запасы топлива для внутреннего рынка. По словам вице-премьера, текущих объёмов хватает для покрытия спроса, а дополнительного дефицита не ожидается. Он также отмечал, что в отрасли идёт перестройка логистических связей с учётом потребностей рынка. Речь идёт о балансировке поставок и распределения топлива между регионами.

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