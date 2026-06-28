Путин собрал совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформированы достаточные запасы топлива для внутреннего рынка. По словам вице-премьера, текущих объёмов хватает для покрытия спроса, а дополнительного дефицита не ожидается. Он также отмечал, что в отрасли идёт перестройка логистических связей с учётом потребностей рынка. Речь идёт о балансировке поставок и распределения топлива между регионами.