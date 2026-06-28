Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку

Это произошло после того, как Россия в июле 2023-го вышла из зерновой сделки, которая предусматривала создание безопасных коридоров в Черном море для вывоза зерна из украинских портов, а также снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Россия вышла из сделки 17 июля, назвав причиной невыполнение второй части сделки.