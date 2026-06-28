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Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку

Россия готова безвозмездно поставлять зерно в страны Африки, если президент Владимир Путин даст соответствующее указание.

Источник: РБК

Россия готова безвозмездно поставлять зерно в страны Африки, если президент Владимир Путин даст соответствующее указание. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Это прерогатива президента. Если соответствующее решение будет принято, если будут соответствующие указания, будем их исполнять», — сказал Патрушев в ответ на соответствующий вопрос.

В феврале 2024 года Патрушев сообщил, что Россия поставила 200 тыс. т пшеницы в шесть стран Африки в качестве гуманитарной помощи.

Это произошло после того, как Россия в июле 2023-го вышла из зерновой сделки, которая предусматривала создание безопасных коридоров в Черном море для вывоза зерна из украинских портов, а также снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Россия вышла из сделки 17 июля, назвав причиной невыполнение второй части сделки.

Незадолго до окончания действия сделки, в марте 2023 года Путин, заявил, что, несмотря на то что сделка подавалась как помощь африканским странам, около половины зерна с территории Украины ушло в европейские страны.

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