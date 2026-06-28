Глава МИД Финляндии: Время для переговоров ЕС с РФ ещё не пришло

По словам Валтонен, подготовка на официальном уровне — это правильный шаг. При этом глава финского МИД подчеркнула, что политикам пока рано садиться за стол переговоров. Она также заявила, что Европе сейчас не следует думать о восстановлении торговых или политических связей с Россией.