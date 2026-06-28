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Глава МИД Финляндии: Время для переговоров ЕС с РФ ещё не пришло

Евросоюз готовится к возможным переговорам с Россией, однако момент для политического диалога ещё не наступил, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Life.ru

По словам Валтонен, подготовка на официальном уровне — это правильный шаг. При этом глава финского МИД подчеркнула, что политикам пока рано садиться за стол переговоров. Она также заявила, что Европе сейчас не следует думать о восстановлении торговых или политических связей с Россией.

Напомним глава Европейского совета Антониу Кошта ранее связался с Кремлём, чтобы обсудить возможность диалога с президентом Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Эта инициатива вызвала резкую реакцию внутри Евросоюза. Страны Балтии выступили против таких контактов. Недовольство выразили Германия и Франция. Попытка руководства ЕС нащупать канал связи с Москвой спровоцировала спор о том, кто вообще должен представлять объединение в возможных переговорах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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