Путин: на внутренний рынок России уже направили ранее накопленные объемы топлива

На внутренний рынок России уже направили ранее накопленные объемы топлива. Власти параллельно рассматривают дополнительные меры для стабилизации ситуации. Об этом сообщил российский глава Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства по обеспечению топливом рынка страны.
По его словам, власти стремятся насытить рынок необходимыми ресурсами и не допустить усиления напряженности в поставках.
«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — отметил Путин.
Также он добавил, что в кабмине сейчас обсуждается возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. По его словам, этот вопрос рассматривается как дополнительная мера для поддержания устойчивости рынка.
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