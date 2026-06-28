Путин: Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ

Глава государства напомнил, что недавно вместе с членами правительства уже подробно разбирал положение дел на рынке нефтепродуктов. Он подчеркнул, что хочет вернуться к этой теме ещё раз.
«Хотел бы ещё раз повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.
Незадолго до этого Путин на съезде «Единой России» сказал, что украинские силы отступают по всей линии фронта и потому перешли к террористическим методам. По его словам, к таким действиям относятся удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербовка диверсантов внутри страны.
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