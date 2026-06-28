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Путин: Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ

Ущерб от украинских ударов по гражданским объектам в России необходимо снизить до минимума. Такую задачу обозначил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом обеспечению внутреннего рынка топливом.

Глава государства напомнил, что недавно вместе с членами правительства уже подробно разбирал положение дел на рынке нефтепродуктов. Он подчеркнул, что хочет вернуться к этой теме ещё раз.

«Хотел бы ещё раз повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.

Незадолго до этого Путин на съезде «Единой России» сказал, что украинские силы отступают по всей линии фронта и потому перешли к террористическим методам. По его словам, к таким действиям относятся удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербовка диверсантов внутри страны.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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