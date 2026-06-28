Путин рассказал о запасах бензина в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют 1,7 млн тонн, что почти соответствует уровню прошлого года.
Мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму, сказал Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Также Путин заявил, что обсуждается возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива.
Путин поручил принять системные меры по стабилизации топливного рынка и заявил, что правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме.
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