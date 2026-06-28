Путин дал поручения по стабилизации топливного рынка

Для оперативного мониторинга ситуации правительством был создан специальный штаб, работающий в круглосуточном режиме. Путин также отметил роль энергетических компаний, которые, несмотря на внешнее давление, проявляют себя как надежные партнеры государства, обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей. В завершение совещания глава государства дал поручение в кратчайшие сроки проработать дополнительные предложения по гарантированной защите внутреннего рынка от дефицита и резких скачков стоимости горючего.