Путин дал поручения по стабилизации топливного рынка

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами крупнейших энергетических компаний, посвященное стабильности внутреннего топливного рынка. В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость оперативной реакции на текущие вызовы, связанные как с внешними угрозами инфраструктуре, так и с сезонными колебаниями спроса.
«Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — заявил Владимир Путин, акцентируя внимание на необходимости обеспечения безопасности ключевых узлов энергосистемы.
Президент отметил, что правительство уже приняло ряд оперативных мер, однако для поддержания уверенности граждан и бизнеса требуются системные шаги. Несмотря на то что запасы топлива находятся на уровне показателей прошлого года, текущая ситуация требует предельной собранности и взвешенных решений.
«Считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — подчеркнул российский лидер.
Для оперативного мониторинга ситуации правительством был создан специальный штаб, работающий в круглосуточном режиме. Путин также отметил роль энергетических компаний, которые, несмотря на внешнее давление, проявляют себя как надежные партнеры государства, обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей. В завершение совещания глава государства дал поручение в кратчайшие сроки проработать дополнительные предложения по гарантированной защите внутреннего рынка от дефицита и резких скачков стоимости горючего.
«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — отметил Владимир Путин.
По словам президента, на топливный рынок России уже начало поступать топливо из резервов. «Но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года — 1,7 млн тонн».
Владимир Путин назвал наращивание объема предложения и экономически обоснованные цены в числе системных мер для стабилизации топливного рынка. Он также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для АПК.