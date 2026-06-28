Путин: Правительственный штаб по топливу работает в круглосуточном режиме

«Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме», — сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, Путин собрал совещание, посвящённое вопросам стабильного снабжения российского рынка топливом. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также руководители ряда ключевых министерств (Минобороны, Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго). Среди участников также были мэр Москвы Сергей Собянин и главы крупнейших российских топливных компаний, таких как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть».
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