Медведев назвал первую пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму

В тот же день президент России Владимир Путин обратился к кандидатам на выборах с призывом «поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах» и чаще выходить «в поле» для общения с гражданами. Глава государства указал на необходимость тщательной обработки предложений и инициатив, поступающих в программу «Единой России». Он подчеркнул, что реализовывать их предстоит тем, кого партия выдвинет и поддержит на выборах.