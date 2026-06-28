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Медведев назвал первую пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев 28 июня назвал первую пятерку федерального списка партии для участия в выборах в Государственную думу.

Источник: РИА "Новости"

«Список должны возглавить люди, которых знает наша страна благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации», — заявил Медведев.

В первую пятерку кандидатов от «Единой России» вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

В ходе первого этапа съезда, который проходит в Москве, планируется утвердить перечень кандидатов для представления партии на выборах девятого созыва нижней палаты парламента. Как уточнил председатель партии, в предварительном голосовании в текущем году приняли участие более 10 млн человек.

По словам Медведева, на этап предварительного голосования поступило свыше 22 тыс. заявок. На одно место в Госдуме претендовали почти 12 человек, в региональные парламенты — по семь кандидатов.

В тот же день президент России Владимир Путин обратился к кандидатам на выборах с призывом «поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах» и чаще выходить «в поле» для общения с гражданами. Глава государства указал на необходимость тщательной обработки предложений и инициатив, поступающих в программу «Единой России». Он подчеркнул, что реализовывать их предстоит тем, кого партия выдвинет и поддержит на выборах.

Путин также отметил, что предстоящие выборы депутатов Государственной думы станут важным этапом для укрепления России, ее общественно-политической стабильности и институтов гражданского общества.

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