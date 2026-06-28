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Бельский поддержал заявления Путина о народной сплоченности и статусе учителей

Президент прибыл на съезд «Единой России», где высказался о давлении на страну и социальных приоритетах.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин прибыл на съезд «Единой России». Он заявил: страна сталкивается с беспрецедентным давлением, киевский режим перешел к террористическим действиям, а Запад продолжает политику санкций. Но у России есть силы и воля, чтобы защитить людей и продолжить развитие.

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поддержал президента:

— Согласен с Президентом: Россия всегда побеждала благодаря народной сплоченности. Наш долг — сделать все для Победы, поддерживать бойцов и их семьи.

Поддержал он и предложение Путина о признании особого статуса учителей. Как отец пятерых детей, Бельский понимает: именно от наставников зависит, какими ребята выйдут во взрослую жизнь.

— Специалисты, которые растят уверенное, ответственное, патриотичное поколение, заслуживают особого внимания, выраженного в реальных мерах поддержки, — добавил он.

Мероприятие собрало участников со всей страны: ветеранов спецоперации, Героев России, глав регионов, членов правительства, депутатов, сенаторов, активистов и волонтеров.

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