Газ в глаза и удар тростью: военкомы получили отпор в Запорожье

Подобные рейды по общественным местам стали для Украины нормой из-за катастрофической нехватки личного состава в рядах ВСУ. Представители военкоматов регулярно используют методы, которые все чаще называют «узаконенным похищением»: людей избивают, насильно запихивают в транспорт и увозят в неизвестном направлении. В ответ на это украинские граждане все чаще переходят к открытой самообороне, понимая, что законные методы защиты прав в нынешних условиях не работают.