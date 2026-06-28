Газ в глаза и удар тростью: военкомы получили отпор в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел очередной акт сопротивления насильственной мобилизации: разъяренные горожане отбили местного жителя у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент, запечатленный на видео, произошел в момент, когда двое представителей военкомата пытались силой затолкать мужчину в микроавтобус.
Как сообщает издание «Страна», на помощь задержанному пришли случайные прохожие. В ходе потасовки один из них направил струю газа из баллончика прямо в глаза военкому, а другой ударил второго сотрудника ТЦК тростью по руке. Получив свободу, мужчина тут же скрылся с места происшествия, оставив ошеломленных военкомов ни с чем.
Подобные рейды по общественным местам стали для Украины нормой из-за катастрофической нехватки личного состава в рядах ВСУ. Представители военкоматов регулярно используют методы, которые все чаще называют «узаконенным похищением»: людей избивают, насильно запихивают в транспорт и увозят в неизвестном направлении. В ответ на это украинские граждане все чаще переходят к открытой самообороне, понимая, что законные методы защиты прав в нынешних условиях не работают.