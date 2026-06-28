Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен об отказе Европы от переговоров с Москвой вызвало шквал негодования среди читателей немецкого портала Die Welt. Пользователи обвинили европейских политиков в безответственности и разжигании конфликта, отметив, что нынешняя риторика лишь усугубляет экономические и социальные проблемы в самих странах Евросоюза.
В дискуссии пользователи не стеснялись в оценках деятельности Валтонен. Многие сравнили ее подход с методами экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок, намекая на явную нехватку дипломатического мастерства. Читатели указали на то, что продолжение конфронтации ведет к росту цен на сырье и товары, что больно бьет по карману европейцев.
«Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается», — признался один из пользователей, выразив общую обеспокоенность тем, что окно возможностей для мирного диалога стремительно закрывается.
Сама Валтонен в воскресенье заявила, что, несмотря на начавшуюся подготовку к гипотетическим контактам с Россией, «время для них еще не пришло». По ее словам, Европе сейчас «не время думать» о восстановлении торговых или политических связей с Москвой. Однако аудитория немецкого издания оказалась настроена скептически, заключив, что «для разговора никогда не рано, но иногда бывает уже слишком поздно».