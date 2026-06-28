«Спираль эскалации раскручивается»: немцев шокировали слова Валтонен о России

Сама Валтонен в воскресенье заявила, что, несмотря на начавшуюся подготовку к гипотетическим контактам с Россией, «время для них еще не пришло». По ее словам, Европе сейчас «не время думать» о восстановлении торговых или политических связей с Москвой. Однако аудитория немецкого издания оказалась настроена скептически, заключив, что «для разговора никогда не рано, но иногда бывает уже слишком поздно».