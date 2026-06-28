Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спираль эскалации раскручивается»: немцев шокировали слова Валтонен о России

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен об отказе Европы от переговоров с Москвой вызвало шквал негодования среди читателей немецкого портала Die Welt.

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен об отказе Европы от переговоров с Москвой вызвало шквал негодования среди читателей немецкого портала Die Welt. Пользователи обвинили европейских политиков в безответственности и разжигании конфликта, отметив, что нынешняя риторика лишь усугубляет экономические и социальные проблемы в самих странах Евросоюза.

«Все женщины в ЕС любят конфликты. Между тем Финляндия мирно сосуществовала с Россией/СССР в течение 70 лет без НАТО», — отрезал один из комментаторов.

В дискуссии пользователи не стеснялись в оценках деятельности Валтонен. Многие сравнили ее подход с методами экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок, намекая на явную нехватку дипломатического мастерства. Читатели указали на то, что продолжение конфронтации ведет к росту цен на сырье и товары, что больно бьет по карману европейцев.

«Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается», — признался один из пользователей, выразив общую обеспокоенность тем, что окно возможностей для мирного диалога стремительно закрывается.

Сама Валтонен в воскресенье заявила, что, несмотря на начавшуюся подготовку к гипотетическим контактам с Россией, «время для них еще не пришло». По ее словам, Европе сейчас «не время думать» о восстановлении торговых или политических связей с Москвой. Однако аудитория немецкого издания оказалась настроена скептически, заключив, что «для разговора никогда не рано, но иногда бывает уже слишком поздно».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше