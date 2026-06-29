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Человек, создавший ВМС Казахстана: в Астане отметили юбилей легенды

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию первого контр-адмирала независимого Казахстана Ратмира Комратова — человека, имя которого неразрывно связано с созданием отечественных Военно-морских сил, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Юбилей отметили в Национальном военно-патриотическом центре, где собрались представители Министерства обороны, Генерального штаба, командования Военно-морских сил, ветераны, военнослужащие, курсанты военных кафедр, а также родные и близкие юбиляра.

Человек, который стоял у истоков казахстанского флота.

Для многих казахстанцев Военно-морские силы ассоциируются прежде всего с современными кораблями и охраной Каспийского моря. Однако за созданием этого рода войск стоят люди, которые практически с нуля формировали его основу. Одним из них стал Ратмир Комратов — первый контр-адмирал Казахстана.

В фойе концертного зала развернули тематическую выставку, посвященную его жизненному пути и военной службе. Гости также увидели документальный фильм, рассказывающий о его профессиональной биографии и вкладе в развитие отечественного флота.

Поздравление от имени министра обороны.

От имени министра обороны поздравительный адрес юбиляру вручил заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Аскар Жоламанов.

В поздравлении была особо отмечена роль Ратмира Комратова в становлении Военно-морских сил Казахстана и укреплении обороноспособности страны.

Главнокомандующий Военно-морскими силами капитан 1 ранга Канат Ниязбеков подчеркнул, что именно благодаря первому контр-адмиралу были заложены фундаментальные основы будущего развития казахстанского флота.

«Имя Ратмира Алимхановича навсегда вписано в историю Военно-морских сил Казахстана. Благодаря его профессионализму, дальновидности и преданности воинскому долгу были заложены прочные основы этого вида Вооруженных сил. Сегодня его дело достойно продолжают новые поколения военных моряков», — отметил капитан 1 ранга Канат Ниязбеков.

«Самая большая награда для офицера».

Сам юбиляр поблагодарил собравшихся за внимание и признание многолетней службы, отметив, что все достижения стали возможны благодаря совместной работе многих людей.

«Для офицера самая большая награда — знать, что годы службы были посвящены безопасности страны и воспитанию достойных защитников Отечества. Все, чего удалось достичь, — это результат совместного труда многих людей, с которыми мне выпала честь служить. Искренне благодарю всех, кто был рядом на этом пути», — сказал Ратмир Комратов.

Концерт и памятная встреча.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра. После концертной программы участники сделали памятную коллективную фотографию, запечатлев событие, посвященное человеку, который стал одной из ключевых фигур в истории становления Военно-морских сил независимого Казахстана.

Сегодня имя Ратмира Комратова остается символом профессионального служения, офицерской чести и преданности своему делу, а его вклад продолжает вдохновлять новые поколения казахстанских военных моряков.