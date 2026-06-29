Человек, создавший ВМС Казахстана: в Астане отметили юбилей легенды

Для многих казахстанцев Военно-морские силы ассоциируются прежде всего с современными кораблями и охраной Каспийского моря. Однако за созданием этого рода войск стоят люди, которые практически с нуля формировали его основу. Одним из них стал Ратмир Комратов — первый контр-адмирал Казахстана.