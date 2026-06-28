Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» отложила публикацию идеологического манифеста

«Единая Россия» представит свой идеологический манифест в декабре, на третьем этапе съезда. Об этом сообщил «Ъ» собеседник, близкий к рабочей группе по подготовке «Народной программы» партии.

«Единая Россия» представит свой идеологический манифест в декабре, на третьем этапе съезда. Об этом сообщил «Ъ» собеседник, близкий к рабочей группе по подготовке «Народной программы» партии.

«Плотность событий» в политической повестке достаточно высока и без публикации манифеста, пояснил источник: «Так что в августе программа, а в декабре на третьем этапе съезда — манифест». Ранее предполагалось, что обнародование документа будет приурочено к первому этапу партсъезда, состоявшемуся 28 июня.

Подготовку идеологической основы «Народной программы» партии ранее анонсировал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Документ, получивший у единороссов рабочее название «манифест партии», будет ориентирован на «отдаленную перспективу», чтобы «граждане, которые будут определяться, кого поддержать на выборах, понимали, какую перспективу в целом мы предлагаем стране и народу», отмечал господин Медведев 11 июня на заседании рабочей группы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше