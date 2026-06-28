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Санду: вопрос Приднестровья поднимут на переговорах по Украине

Европейский союз может учесть необходимость мирного вывода российских войск с территории Приднестровья в контексте возможного мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала «Pro TV Chișinău», сообщает Moldpress.

Источник: AP 2024

«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы [с европейскими властями] обсуждаем и Приднестровский регион. Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — отметила Санду.

Глава государства также указала, что Молдавия и Украина продолжают движение по европейскому пути параллельно, однако решения о ходе переговоров будут приниматься отдельно, исходя из результатов каждой из стран. Ранее Euronews сообщал о намерении разделить треки вступления Украины и Молдавии.

«Мы получили множество заверений, что процесс основан на заслугах, и значит, до тех пор, пока нас не задерживают из-за дополнительных условий, мы должны двигаться дальше. Нельзя оценивать одну страну в зависимости от реформ, проведенных в другой стране. Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условия», — заявила Санду.

Санду подтвердила намерение подписать договор о вступлении Молдавии в ЕС до 2028 года, напомнив о положительных оценках Еврокомиссии и Совета ЕС, но подчеркнув, что успех зависит от проведения реформ.

Ранее президент Молдавии заявляла, что вывод российских войск из Приднестровья имеет критическое значение как для реинтеграции региона, так и для дальнейшего движения страны в сторону Евросоюза.

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