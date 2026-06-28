Санду: вопрос Приднестровья поднимут на переговорах по Украине

«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы [с европейскими властями] обсуждаем и Приднестровский регион. Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», — отметила Санду.
Глава государства также указала, что Молдавия и Украина продолжают движение по европейскому пути параллельно, однако решения о ходе переговоров будут приниматься отдельно, исходя из результатов каждой из стран. Ранее Euronews сообщал о намерении разделить треки вступления Украины и Молдавии.
«Мы получили множество заверений, что процесс основан на заслугах, и значит, до тех пор, пока нас не задерживают из-за дополнительных условий, мы должны двигаться дальше. Нельзя оценивать одну страну в зависимости от реформ, проведенных в другой стране. Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условия», — заявила Санду.
Санду подтвердила намерение подписать договор о вступлении Молдавии в ЕС до 2028 года, напомнив о положительных оценках Еврокомиссии и Совета ЕС, но подчеркнув, что успех зависит от проведения реформ.
Ранее президент Молдавии заявляла, что вывод российских войск из Приднестровья имеет критическое значение как для реинтеграции региона, так и для дальнейшего движения страны в сторону Евросоюза.