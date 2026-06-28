Путин напомнил о поручении свести к минимуму последствия атак ВСУ

«Несколько дней назад на совещании с членами правительства мы подробно говорили, обсуждали ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.