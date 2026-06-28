Путин напомнил о поручении свести к минимуму последствия атак ВСУ

Последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты нужно минимизировать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Несколько дней назад на совещании с членами правительства мы подробно говорили, обсуждали ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.
Поручение принять дополнительные меры для минимизации последствий атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры Путин дал правительству еще 23 июня. Тогда президент отметил, что основная задача по противодействию таким угрозам лежит на министерстве обороны и других силовых ведомствах.
Путин также ранее отмечал, что на фоне атак на российскую инфраструктуру укрепления требуют системы безопасности, включая развитие противовоздушной и противоракетной обороны. «И мы будем это делать», — заверил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».