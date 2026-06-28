Гроза для «птичек»: Боец СВО одним выстрелом уничтожил вражеский БПЛА и спас товарищей

Боец Грозный метким выстрелом уничтожил вражеский БПЛА. Видео © Telegram / SHOT.
На обнародованных кадрах видно, как российский военный из Красноярска вместе с сослуживцами заметил дрон противника. Грозный без промедления поразил воздушную цель метким выстрелом, сразу после которого прогремел взрыв.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий отразил атаку 17 FPV-дронов ВСУ в районе населённого пункта Новый Донбасс в ДНР. Морпеха обнаружили при переходе открытого участка местности протяжённостью около 400 метров. Противник начал атаковать его дронами на радиоуправлении и на оптоволокне. Военнослужащий уничтожил несколько беспилотников из стрелкового оружия. От остальных он уклонялся с помощью манёвров. Боец добрался до лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.
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