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Гроза для «птичек»: Боец СВО одним выстрелом уничтожил вражеский БПЛА и спас товарищей

Боец СВО с позывным Грозный одним выстрелом ликвидировал вражеский беспилотник и спас товарищей на Покровском направлении. Эпизодом, запечатлённым на видео поделились представители Народного фронта с SHOT.

Источник: Life.ru

Боец Грозный метким выстрелом уничтожил вражеский БПЛА. Видео © Telegram / SHOT.

На обнародованных кадрах видно, как российский военный из Красноярска вместе с сослуживцами заметил дрон противника. Грозный без промедления поразил воздушную цель метким выстрелом, сразу после которого прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий отразил атаку 17 FPV-дронов ВСУ в районе населённого пункта Новый Донбасс в ДНР. Морпеха обнаружили при переходе открытого участка местности протяжённостью около 400 метров. Противник начал атаковать его дронами на радиоуправлении и на оптоволокне. Военнослужащий уничтожил несколько беспилотников из стрелкового оружия. От остальных он уклонялся с помощью манёвров. Боец добрался до лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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