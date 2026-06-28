«Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» утвердила список кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на партийном съезде зачитал почти 600 имен, из них около 400 вошли в федеральный список, остальные — по одномандатным округам.
Список разделен на 57 региональных групп. Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев возглавили региональную группу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вошел в группу от Саратовской области. Группы от Белгородской и Брянской областей возглавили врио губернаторов регионов — Александр Шуваев и Егор Ковальчук.
Председатель партии Дмитрий Медведев также огласил имена из общефедеральной группы. Ее возглавят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, начальник центрального штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин.
Медведев также анонсировал следующий съезд «Единой России». «У нас есть еще целый ряд важнейших вопросов, включая программу, ради которой мы соберемся 22 августа текущего года», — сказал он.
Выборы Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября с возможностью использования дистанционного электронного голосования. Президент Владимир Путин подписал указ об их проведении 16 июня, указом дан старт избирательной кампании.
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